Mercato - PSG : Leonardo s'est fait une raison pour Moise Kean !

Publié le 11 juillet 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Si le Paris Saint-Germain a longtemps voulu conserver Moise Kean dans son effectif la saison prochaine, tout indique que le club de la capitale n’a maintenant plus d’autre choix que de travailler sur des alternatives tant Everton ne semble pas ouvert à la négociation.

S’il y a un secteur au Paris Saint-Germain qui ne manque pas de qualité, c’est bien l’attaque. En effet, le club de la capitale a la chance de pouvoir compter sur les services de Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi. Mais au beau milieu de tout ce beau monde, Moise Kean, prêté par Everton, était parvenu à se frayer une place la saison passée, et bien plus que dans de la simple rotation. Profitant de la méforme de l'ancien buteur de l'Inter, l’international italien avait réussi à s’illustrer aussi bien lorsqu’il a été aligné dans l’axe que sur une côté comme ce fut le cas au Camp Nou contre le FC Barcelone lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. De ce fait, le PSG a logiquement voulu réitérer l’expérience d’un prêt de Moise Kean en vue de l’exercice 2021/2022. Seulement voilà, tout indique que le dossier a pris énormément de plomb dans l’aile.

Le dossier Moise Kean dans l’impasse, Joaquin Correa et Arnaud Kalimuendo pour le remplacer ?