Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une terrible nouvelle pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 20 mars 2022 à 21h10 par Th.B.

En marge du mercato estival, Leonardo surveillerait le dossier Amine Gouiri dans le cadre d’un potentiel transfert de l’attaquant français au PSG. Néanmoins, le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère a fermé la porte à un départ du buteur de Christophe Galtier.

Bien que le dernier but d’Amine Gouiri en Ligue 1 remonte au 23 janvier dernier lors de la victoire de l’OGC Nice face à Metz (2-0), le Français a trouvé à dix reprises le chemin des filets cette saison pour sept passes décisives délivrées. Les performances de Gouiri sont telles, que le PSG, sous l’impulsion du directeur sportif Leonardo, garderait un oeil sur l’évolution de la situation de l’attaquant des Aiglons . Avec les potentiels départs de Kylian Mbappé et d’Angel Di Maria à la prochaine intersaison, le PSG multiplierait les pistes offensives pour le mercato estival et songerait à Amine Gouiri. Cependant, son départ de l’OGC Nice n’est pas d’actualité au vu du témoignage livré par le président Jean-Pierre Rivère.

« Pour moi, il n’y a pas de débat »