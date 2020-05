Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message fort de cette piste à 0€ !

Publié le 2 mai 2020 à 0h15 par Th.B.

Leonardo est très intéressé par le profil de Willian, qui se trouve dans les dernières semaines de son contrat avec Chelsea. Et le PSG ne semble pas être une option écartée par le Brésilien.

Le 8 mars dernier, le 10 Sport vous révélait en exclusivité que Leonardo appréciait le profil de Willian, doté d’une belle expérience du haut niveau et étant libre de tout contrat cet été. Le 27 avril, le 10 Sport vous dévoilait que Dries Mertens n’était pas dans les plans du directeur sportif du PSG, contrairement à Willian. D’ailleurs, Arsenal aurait recalé l’international brésilien de Chelsea, comme The Daily Star l’assurait ces dernières heures. Et alors que Tottenham ne semblerait pas être passé à l’action d’après le principal intéressé, le PSG aurait une chance pour Willian.

Willian ne ferme pas la porte à un départ d’Angleterre !