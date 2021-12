Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour la succession de Mbappé !

Publié le 16 décembre 2021 à 0h45 par A.C.

Joe Barone, directeur général de la Fiorentina, s’est exprimé au sujet de la situation de Dušan Vlahović, suivi notamment par le PSG et la Juventus.

En Italie, on dit déjà de lui qu’il est le nouveau Gabriel Batistuta. A seulement 21 ans, Dušan Vlahović est en train de se faire un nom en Serie A avec une année 2021 tout simplement éblouissante. Ses prestations n’ont pas tardé à attirer l’attention des plus grands clubs d’Europe et lors que la Fiorentina a annoncé sa volonté de ne pas prolonger, tout s’est accéléré. Le Paris Saint-Germain penserait à lui pour remplacer un Kylian Mbappé qui n’a toujours pas prolonger, mais il faudra compter sur la Juventus, Tottenham ou encore le Bayern Munich, déterminés à recruter la pépite serbe.

« Notre proposition est toujours la même, mais ni Dušan ni ses agents ne l’ont acceptée et voilà plus d’un an déjà qu’on en discute »