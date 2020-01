Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à relancer un dossier XXL ?

Publié le 13 janvier 2020 à 1h15 par A.D.

L’échange entre Leandro Paredes et Emre Can ne serait plus vraiment d’actualité à ce jour. Toutefois, le PSG et la Juventus pourraient relancer les contacts en toute fin de mercato.

Leonardo n’aurait pas totalement oublié l’idée d’échanger Leandro Paredes et Emre Can. Dans une situation plus que compliquée à la Juventus, l’international allemand pourrait se laisser tenter par un départ cet hiver. Peu satisfait par les performances de Leandro Paredes, Leonardo aurait ouvert des négociations avec la Juventus pour l’échanger avec Emre Can. Alors que les discussions auraient été interrompues avec les Bianconeri , le directeur sportif du PSG pourrait relancer les débats.

Le dossier Paredes-Can relancé en fin de mercato ?