Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo met la pression sur Mbappé... à cause de Messi !

Publié le 19 février 2021 à 0h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain souhaiterait rapidement être fixé pour la prolongation de Kylian Mbappé.

Les prochains mois seront cruciaux pour Kylian Mbappé. Son contrat se termine en effet en juin 2022 et, sans accord d’ici le printemps, le Paris Saint-Germain pourrait bien être obligé de le vendre. Interrogé sur son avenir en marge du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-4), l’attaquant du PSG est resté très évasif. « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu, ça aurait été ridicule » a expliqué Mbappé, avant de répondre aux rumeurs de la presse espagnole. « C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux ».

Le PSG aimerait avoir le temps de se retourner sur Messi, en cas d’échec avec Mbappé

Le Paris Saint-Germain semble optimiste pour la prolongation de Kylian Mbappé... mais le temps commence à être très long ! RMC Sport a en effet révélé que le silence de Mbappé commencerait à agacer au sein du PSG, puisque cela ferait déjà plusieurs semaines qu’une offre lui a été formulée. D’après les informations de la radio, Leonardo aimerait avoir une réponse assez vite, surtout pour pouvoir se retourner, en cas d’échec. D’ailleurs son remplaçant serait déjà tout trouvé, puisque RMC confirme que le PSG souhaiterait se positionner sur Messi en cas de départ de Mbappé.