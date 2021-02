Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie de Mauricio Pochettino sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 18 février 2021 à 22h10 par H.G. mis à jour le 18 février 2021 à 22h12

Alors que Lionel Messi a affronté le PSG ce mardi, Mauricio Pochettino a été interrogé sur une éventuelle discussion qu’il aurait pu avoir avec l’international argentin à cette occasion au sujet de son avenir.

Le moins que l’on puisse dire est que Kylian Mbappé a volé la vedette à Lionel Messi ce mardi lors de la rencontre opposant le PSG au FC Barcelone pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En effet, si celui qu’on surnomme La Pulga a inscrit le premier but de la partie sur penalty, l’attaquant de tricolore de 22 ans a de son côté un triplé pour permettre aux siens de s’imposer 4-1 face aux Catalans. Et dans un contexte où son avenir au Barça s’écrit en pointillés, cette rencontre pourrait peser lourd dans la balance pour Lionel Messi. En effet, après une telle déroute, l’Argentin pourrait définitivement prendre la décision de quitter son club de toujours.

« Nous n'avons rien dit sur son avenir »