Mercato - Barcelone : Cette annonce retentissante sur une arrivée de Messi au PSG !

Publié le 18 février 2021 à 22h00 par La rédaction

Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, alors qu’il arrive à expiration en juin 2021. Et la défaite cuisante du club catalan à domicile face au PSG (4-1) n’arrangera pas les choses. Selon Rivaldo, le futur de Messi s’écrira à Paris.

La défaite du FC Barcelone au Camp Nou face au PSG mardi soir (4-1) n’arrangera certainement pas les affaires du club catalan. Depuis quelques semaines, les Blaugrana luttent pour prolonger Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat en juin 2021. L’avenir de la Pulga est toujours incertain, et l’Argentin attire les grands clubs européens, dont le PSG. Leonardo serait très intéressé à l’idée de recruter le sextuple Ballon d’Or dans la capitale française, et ce malgré le salaire très important de l’Argentin. RMC Sport révélait que l’opération était compliquée mais pas impossible, ne manque plus que la décision du joueur. Si Messi n’était pas encore fixé, la dernière défaite cuisante du Barça en Ligue des Champions aurait définitivement scellé son futur selon Rivaldo.

«Le futur de Messi sera au PSG»

Dans un entretien pour Betfair , la légende du FC Barcelone a révélé voir l’avenir de Messi s'écrire au PSG, au sein d'une équipe qui lui permettra de gagner des titres : « Cette défaite contre le PSG sera sûrement le dernier match de Messi au Camp Nou en Champions League avec le FC Barcelone. Barcelone ne donne plus à Messi la possibilité de se battre pour aucun titre important. Son futur sera au PSG, encore plus après son match au Camp Nou. C’est une équipe qui peut lui donner l’option de continuer à gagner des titres. »