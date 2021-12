Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare encore un mercato à 0€ !

Publié le 26 décembre 2021 à 0h30 par A.M.

Après avoir déjà attiré plusieurs joueurs libres l'été dernier, le PSG semble déjà se tourner vers d'autres renforts à 0€ pour le prochain mercato estival.

L'été dernier, le recrutement du PSG n'est pas passé inaperçu compte tenu des joueurs arrivés... mais également le faible montant déboursé en indemnité de transfert. En effet, Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum sont tous arrivés libres après l'échéance de leur contrat dans leur club respectif. Fort de cette expérience, le PSG pourrait bien reproduire le même schéma l'été prochain.

Plusieurs joueurs libres dans le viseur du PSG

Ainsi, le PSG est cité dans plusieurs dossiers, notamment en Italien où les pistes les plus chaudes mènent à Franck Kessié (AC Milan) et Marcelo Brozovic (Inter Milan). Le nom de Lorenzo Insigne (Naples) a également circulé. Mais ce n'est pas tout, puisque le PSG s'intéresserait également à Paul Pogba (Manchester United) et Antonio Rüdiger (Chelsea), deux dossiers où Leonardo sera confronté à une forte concurrence. Par conséquent, le PSG pourrait bien réaliser un nouveau mercato à 0€.