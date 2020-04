Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait recevoir une aide inattendue pour Mbappé !

Publié le 24 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Cet été, la priorité du Paris Saint-Germain sera de prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui court jusqu'en juin 2022. Et afin de libérer de la place dans la masse salariale, Leonardo pourrait bien compter sur le départ de plusieurs joueurs.

Le Paris Saint-Germain se lance dans le très délicat dossier Mbappé. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club de la capitale, l'attaquant français fait l'objet d'une cour assidue du Real Madrid qui rêve de l'attirer et pourrait passer à l'action durant l'été 2021, à un an de la fin du bail du Champion du monde. Afin d'éviter cette situation délicate, le PSG va donc tenter de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Mais pour cela, il va probablement falloir aligner son salaire sur celui de Neymar, pour lequel un nouveau bail est également évoqué. Par conséquent, cela engendrerait une hausse spectaculaire de la masse salariale du PSG déjà très élevée. Mais afin d'équilibrer les comptes, Leonardo a une stratégie.

Herrera et Draxler pourraient libérer de la place dans la masse salariale

Et cela passe par la vente de joueurs. Dans cette optique, les départs de Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting voire Thiago Silva et Edinson Cavani, tous en fin de contrat, permettraient un allègement très important de la masse salariale. Mais alors que la crise du Covid-19 pourrait pousser le PSG à conserver les deux derniers cités, Leonardo pourrait faire des économies ailleurs. En effet, comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, l'Athletic Bilbao s'est positionné sur Ander Herrera. Un départ qui permettrait au club de la capitale de se séparer d'un imposant salaire puisque l'Espagnol touche près de 8M€ par an. D'autre part, toujours selon nos informations, Julian Draxler est également très convoité, notamment par le Borussia Dortmund. Là encore, l'économie de son salaire ne serait pas négligeable dans le but de prolonger Kylian Mbappé. Autrement dit, les alliés de Leonardo pour étendre le bail du Champion du monde sont bien les joueurs sur le départ.