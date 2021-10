Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler pour le successeur de Mbappé !

Publié le 29 octobre 2021 à 22h15 par A.D.

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à se jeter sur Karim Adeyemi. Et malgré la réunion entre l'Inter et le représentant du joueur, Solomon Thomas, Leonardo n'aurait pas vraiment à craindre les Nerazzurri sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises et quitter le club librement et gratuitement à l'été 2022. Pour ne pas se retrouver bredouille si ce scénario catastrophe venait à se produire, Leonardo prépare déjà le terrain depuis plusieurs semaines. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis le mois d'aout, Erling Haaland est la grande priorité du directeur sportif du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé ; et Robert Lewandowski fait office de plan B. Par ailleurs, Leonardo aurait d'autres noms en tête pour l'après-Mbappé, et notamment celui de Karim Adeyemi.

Karim Adeyemi trop cher pour l'Inter ?