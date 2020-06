Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut faire une croix sur cette piste colossale !

Publié le 14 juin 2020 à 1h15 par H.G.

Alors que Leonardo a officialisé le départ de Thiago Silva ce samedi, le club de la capitale se serait lancé en quête d’un joueur capable de prendre la succession de celui qu’on surnomme O Monstro. Et dans cette perspective, le nom de Kalidou Koulibaly serait déjà une option à oublier pour le PSG.

« Thiago Silva et Edinson Cavani ? Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », a expliqué Leonardo à l’occasion d’un entretien accordé au Journal du Dimanche paru ce samedi. Une page se tourne donc au PSG avec les départs cumulés de Thiago Silva et d’Edinson Cavani, tout deux présents dans l’effectif du club de la capitale depuis respectivement huit et sept ans. Et si le remplaçant de celui qu’on surnomme El Matador est déjà présent dans l’effectif en la personne de Mauro Icardi, ce n’est pas le cas de celui appelé à remplacer numériquement le capitaine parisien. Ainsi, le PSG pourrait n’avoir d’autre choix que de recruter un nouveau défenseur central sur le marché des transferts cet été.

Kalidou Koulibaly ne rejoindra pas le PSG !

Ces derniers mois, le nom de Kalidou Koulibaly a fréquemment été évoqué dans l’optique de compenser le départ de Thiago Silva. Cependant, comme le10sport.com vous l’a annoncé, son nom n’est désormais plus une piste chaude pour le PSG dans la mesure où le défenseur du Napoli préfère rejoindre la Premier League où il est ciblé par Manchester United et Liverpool. Une tendance confirmée ce jeudi par FootMercato , qui annonce que l’international sénégalais a bien été un temps ciblé par le club de la capitale, mais que son clan ne s’est pas montré favorable à une arrivée à Paris. De ce fait, le PSG devra donc se concerter sur d’autres joueurs tandis que Leonardo explorerait de nombreuses pistes depuis plusieurs mois. Affaire à suivre…