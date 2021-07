Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour cette piste à 40M€ !

Publié le 8 juillet 2021 à 23h10 par A.D.

Le PSG et la Juventus seraient à la lutte pour le recrutement de Manuel Locatelli. Toutefois, comme l'a expliqué Giovanni Carnevali, l'administrateur délégué de Sassuolo, ce dossier ne se décantera pas avant la fin de l'Euro.

Très performant sous les couleurs de Sassuolo cette saison, Manuel Locatelli a plus que confirmé les espoirs placés en lui à l'Euro. Auteur de prestations XXL avec l'Italie, le milieu de terrain de 23 ans aurait tapé dans l'oeil du PSG. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier, puisque la Juventus et bien d'autres écuries européennes auraient également été séduits par Manuel Locatelli. Et alors que la Juve aurait déjà bien avancé ce dossier, Giovanni Carnevali a donné des motifs d'espoir au PSG.

«Nous parlerons de Locatelli quand l'Euro sera terminé»