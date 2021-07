Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est prévenu pour cette révélation de l’Euro !

Publié le 9 juillet 2021 à 1h30 par A.C.

Carlo Osti, directeur général de la Sampdoria, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Mikkel Damsgaard.

Après l'accident de Christian Eriksen, le Danemark a pu compter sur Mikkel Damsgaard. Le tout jeune milieu offensif a crevé l’écran à l’Euro, avec notamment un but magnifique en demi-finale face à l’Angleterre (2-1). Cela n’est pas tout passé inaperçu, puisque plusieurs clubs semblent désormais le suivre avec attention. Le FC Barcelone avait tout vu avant tout le monde, puisque la presse italienne assure que Joan Laporta aurait envoyé des émissaires suivre tous les matchs de Damsgaard à l’Euro. En Italie, la Juventus, l’Inter ou encore le Milan semblent surveiller la situation.

« Je pense qu'il pourrait encore grandir en restant à la Sampdoria un an de plus »