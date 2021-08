Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est pointé du doigt pour son recrutement !

Publié le 3 août 2021 à 21h45 par Th.B.

Grâce à ses moyens financiers depuis l’arrivée de QSI, le PSG semble faire des envieux en Europe. Et bien que Leonardo a privilégié les arrivées libres de tout contrat cet été hormis Achraf Hakimi, le directeur sportif s’est une nouvelle fois attiré les foudres d’un dirigeant d’un club de Bundesliga.

Contrairement au dernier mercato estival, Leonardo s’est montré très actif lors de la première partie de la session des transferts en bouclant pas moins de quatre recrues. Faute de moyens financiers débordants en raison de la crise économique liée au Covid-19, le directeur sportif du PSG est parvenu à mettre la main sur trois joueurs gratuitement, au vu de leurs anciennes situations contractuelles pour un transfert sec, celui d’Achraf Hakimi. Cependant, en témoignait la déclaration du directeur général du Borussia Dortmund dernièrement, le PSG fait encore des jaloux en Allemagne et c’est cette fois-ci le président du conseil de surveillance de l’Eintracht Francfort qui s’est payé le Paris Saint-Germain et sa philosophie sur le marché.

« C’est une évolution que je n’aime pas du tout »