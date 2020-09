Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est encore interpellé en interne pour le mercato !

Publié le 27 septembre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe ont déjà réclamé de nouveaux renforts pour le PSG, cette fois, c’est Marquinhos qui a interpellé Leonardo à ce sujet.

A un peu plus d’une semaine de la fin du marché des transferts, le PSG a encore beaucoup de chantiers à régler. En effet, si le problème du latéral droit a été résolu avec l’arrivée d’Alessandro Florenzi, Thomas Tuchel attend encore d’autres renforts, espérant notamment un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Les prochains jours seront donc chargés pour Leonardo, qui ne manque également pas d’être mis sous pression par le vestiaire du PSG. En effet, il y a quelques jours, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe avaient également fait part de leur envie de voir des renforts débarquer.

« Ça ne peut nous faire que du bien »