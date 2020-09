Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria en rajoute une couche pour Lionel Messi !

Publié le 27 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Face à la rumeur liant Lionel Messi au PSG cet été, Angel Di Maria n’a pas manqué de contacter son compatriote argentin. Des échanges à nouveau évoqués par le Parisien.

Cet été, Lionel Messi était décidé à quitter le FC Barcelone. Retenu finalement par le club catalan, l’Argentin a tout de même vu Manchester City, mais aussi le PSG penser à lui. Des rumeurs qui ont d’ailleurs fait réagir dans le vestiaire de Thomas Tuchel. Proche de la Pulga en sélection nationale, Angel Di Maria n’a ainsi pas manqué de mettre son grain de sel pour tenter de convaincre Messi de le rejoindre à Paris. « La première chose que j'ai envoyée à Messi lorsque j'ai découvert qu'il ne voulait pas continuer à Barcelone, c'est une capture Instagram où je lui disais comment le PSG pourrait jouer avec Messi », lâchait dernièrement El Fideo.

« Est-ce que j’ai pensé que Messi vienne à Paris ? Enormément »