Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà fixé s’il veut recruter Paul Pogba !

Publié le 22 janvier 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Disposant de moyens financiers conséquents, le PSG pourrait s’imposer comme un prétendant crédible pour Paul Pogba. Mais le joueur de Manchester United ne serait pas emballé par cette option…

Depuis l’été dernier, l’avenir de Paul Pogba ne cesse de beaucoup faire parler à l’étranger. Le milieu de terrain français ne serait plus franchement épanoui à Manchester United, et il est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid et même de la Juventus qui rêverait de son retour. Mais qu’en est-il du PSG, qui semble être un candidat crédible à la signature de Pogba étant donné sa puissance financière ?

Pogba ne serait pas chaud pour le PSG

Tuttosport a révélé mardi dans ses colonnes que Paul Pogba, qui aurait déjà recalé à plusieurs reprises le PSG par le passé, ne verrait pas forcément d’un bon œil un transfert vers le Parc des Princes à l’avenir. En clair, même si Leonardo décidait de jeter son dévolu sur le joueur de Manchester United lors du prochain mercato estival, il n’aurait pas ses chances dans ce dossier.