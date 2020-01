Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé laisse encore un espoir au Real Madrid !

Publié le 22 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Même si le PSG ferait de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé une priorité, l’attaquant français a préféré botter en touche, laissant indirectement un espoir au Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé sera-t-il bientôt prolongé par le PSG pour fixer son avenir dans la capitale ? Ce dossier fait couler beaucoup d’encre, d’autant que le Real Madrid ferait de Mbappé l’une de ses grandes priorités pour le mercato estival 2020. Interrogé mardi par la BBC, l’attaquant du PSG a fait un point sur son avenir, en laissant planer un gros doute sur le sujet.

« Nous verrons à la fin de la saison »