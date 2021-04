Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bien décidé à boucler un coup colossal à 0€ ?

Publié le 13 avril 2021 à 23h15 par B.C.

Malgré l’état de forme de Keylor Navas, le PSG serait prêt à passer à l’action pour Gianluigi Donnarumma s’il ne prolongeait pas avec l’AC Milan.

Depuis son arrivée en provenance du Real Madrid à l’été 2019, Keylor Navas ne cesse d’impressionner dans les cages du PSG. Le Costaricien a été l’un des grands artisans de la victoire parisienne sur la pelouse du Bayern Munich la semaine dernière et semble au sommet de sa forme, alors qu’il a fêté ses 34 ans en décembre dernier. Mais l'âge du joueur inciterait justement Leonardo à penser à l’avenir, et l’arrivée d’un portier dès le prochain mercato estival ne serait pas à écarter malgré les prestations XXL de Navas, d’autant qu’une grosse opportunité se présente. Gianluigi Donnarumma arrive en fin de contrat avec l’AC Milan, et Leonardo est un grand fan de l’international italien. Ainsi, une offensive du PSG ne serait pas à exclure à l’issue de la saison.

Le PSG serait positionné sur Donnarumma