Mercato - PSG : Navas, Donnarumma... Leonardo a déjà tout prévu !

Publié le 12 avril 2021 à 23h15 par A.C.

La presse italienne annonce toujours un intérêt du PSG pour Ginaluigi Donnarumma, alors qu’un gardien de très haut niveau est déjà au club avec Keylor Navas. Mais Leonardo a un plan...

Il est peut-être l’un des dossiers les plus vieux du Paris Saint-Germain. Dès son explosion précoce, Gianluigi Donnarumma a intéressé le dirigeant parisien. Il a d’ailleurs bien failli rejoindre le PSG en 2017, avant de finalement signer un nouveau contrat avec le Milan AC. Cette fois, la situation est semblable. Son contrat se termine en effet en juin prochain et ce lundi encore, La Gazzetta dello Sport a expliqué qu’il y aurait toujours un écart entre la proposition milanaise et les demandes de Donnarumma et de son agent, Mino Raiola.

Leonardo veut Donnarumma pour remplacer Navas en 2023.