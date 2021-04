Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette nouvelle piste de Puel sort du silence pour son avenir !

Publié le 13 avril 2021 à 22h10 par A.M.

Prêté à Lorient par l'Inter Milan, Andreaw Gravillon serait dans le viseur de l'ASSE. Et le jeune défenseur central s'est prononcé sur son avenir à l'issue de la saison.

En quête de renforts défensifs en vue de la saison prochaine, l'AS Saint-Etienne aurait jeté son dévolu sur Andreaw Gravillon, prêté par l'Inter Milan à Lorient cette saison. Avec les Merlus, le défenseur central de 23 ans réalise d'ailleurs une excellente saison au point d'avoir donc tapé dans l'œil de Claude Puel. Sous contrat à l'Inter jusqu'en juin 2023, Andreaw Gravillon n'écarte d'ailleurs aucune option pour son avenir la saison prochaine.

Gravillon n'écarte rien pour son avenir