Mercato - PSG : Leonardo aurait les idées claires pour Bakayoko !

Publié le 2 mai 2020 à 19h15 par Th.B.

Comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Leonardo suit avec attention l’évolution de la situation de Tiémoué Bakayoko et a bel et bien entamé des négociations avec son entourage dans l’optique d’un transfert au PSG.

Et si Tiémoué Bakayoko était le milieu de terrain tant recherché par Leonardo ? Dans le cadre du mercato estival, le directeur sportif du PSG aimerait témoigner de l’arrivée d’un joueur dans ce secteur de jeu et comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 25 avril dernier, des discussions ont eu lieu entre le PSG et les représentants du milieu de terrain de Chelsea, prêté à l’AS Monaco cette saison. Un transfert sec pourrait avoir lieu alors qu’un prêt était initialement une option explorée par la direction parisienne. Et la tendance se confirmerait.

Le PSG bien dans le coup pour Bakayoko !