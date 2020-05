Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel sera le premier joueur vendu par Zubizarreta cet été ?

Publié le 2 mai 2020 à 8h00 par B.C.

Cet été, l'OM va devoir vendre pour renflouer les caisses et diminuer sa masse salariale. Mais quel joueur sera vendu en premier selon vous ? C'est notre sondage du jour !

En octobre 2016, Frank McCourt débarquait à l'OM avec l'ambition de faire entrer le club dans une nouvelle dimension. Près de quatre ans plus tard, on est loin du compte. Hormis une finale d'Europa League, le club phocéen peine à s'imposer durablement en Ligue 1 malgré les 300M€ injectés par McCourt. Pire encore, les finances de l'OM sont dans le rouge, avec un déficit de 91M€ la saison dernière, et la crise sanitaire liée au coronavirus n'arrange rien. Ce jeudi, la LFP a entériné la fin de l'exercice 2019-2020 de Ligue 1, permettant ainsi à l'Olympique de Marseille de se qualifier pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions, mais c'est bien là l'unique bonne nouvelle pour le club, qui va perdre gros sans le dernier paiement des droits télé par les diffuseurs, qui représente à lui seul un manque à gagner de 30M€, et une partie des recettes billetterie. Alors qu'Andoni Zubizarreta devait déjà s'arranger pour vendre plusieurs joueurs au cours du mercato estival afin de renflouer les caisses du club, cela devient encore un peu plus une obligation, mais ce ne sera pas si simple.

Quel sera le premier départ d'une longue série ?