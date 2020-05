Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur l'avenir d'Upamecano !

Publié le 2 mai 2020 à 17h45 par A.D.

Pour renforcer la défense de Thomas Tuchel, Leonardo serait sur les traces de Dayot Upamecano. Oliver Mintzlaff, directeur général du RB Leipzig, a annoncé la couleur pour l'avenir de son défenseur français.

Leonardo est prévenu pour Dayot Upamecano. Alors que le contrat de Thiago Silva se termine à la fin du mois de juin, le directeur sportif du PSG serait en quête d'un nouveau défenseur central. Dans cette optique, Leonardo aurait identifié le profil de Dayot Upamecano. Lors d'un entretien accordé à Sport 1 , Oliver Mintzlaff a expliqué que la prolongation de son défenseur français, lié au RB Leipzig jusqu'en juin 2021, n'était pas d'actualité.

«Il est hors de question de laisser Upamecano partir gratuitement»