Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec Upamecano ?

Publié le 2 mai 2020 à 1h45 par Th.B.

Pour renforcer le secteur défensif du PSG, Leonardo penserait à Dayot Upamecano qui figurerait également sur les tablettes d’Arsenal. Les Gunners ne pourraient cependant pas se l’offrir.

Sous contrat avec le Red Bull Leipzig jusqu’en juin 2021, Dayot Upamecano ne devrait pas passer l’été au sein du club de Bundesliga. En effet, l’international espoir français voudrait plier bagage à l’intersaison pour se lancer un nouveau challenge après trois saisons et demi passées à Leipzig. Directeur sportif du PSG, Leonardo apprécierait son profil et pourrait se laisser tenter par une offensive cet été. Le champion de France devra cependant frapper fort, le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Manchester City étant sur les rangs. Arsenal cultiverait aussi le désir de recruter Upamecano.

Arsenal trop juste financièrement pour Upamecano ?