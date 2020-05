Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Layvin Kurzawa aurait une piste sérieuse pour son avenir !

Publié le 2 mai 2020 à 1h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Layvin Kurzawa ne devrait pas prolonger son engagement avec le club parisien et Arsenal aurait toujours des vues sur lui en marge du prochain mercato.

De quoi sera fait l’avenir de Layvin Kurzawa ? Le latéral gauche du PSG est contractuellement lié au club jusqu’à la fin de la saison et une prolongation de contrat n’est pas d’actualité. Le 10 Sport vous révélait le 20 avril que contrairement à Thiago Silva, la direction du PSG n’a pas contacté le clan Kurzawa afin de discuter dans l’optique d’une signature d’un nouveau contrat. Son départ semblerait donc déjà acté. Le FC Barcelone et l’Inter Milan sont deux clubs intéressés par ses services, toujours selon nos informations. Et un grand nom de Premier League serait aussi sur les rangs.

Arsenal en pincerait toujours pour Kurzawa