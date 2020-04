Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a trouvé une formule pour Tanguy Ndombele !

Publié le 30 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Très intéressé par le profil de Tanguy Ndombele en vue du prochain mercato estival, le PSG songe a attirer le joueur de Tottenham sous la forme d’un prêt.

Le 18 avril dernier, Le 10 Sport vous révélait que José Mourinho compte sur Tanguy Ndombele en vue de la saison prochaine, et malgré les intérêts annoncés du PSG et du FC Barcelone à son égard, l’ancien joueur de l’OL pourrait donc rester chez les Spurs cet été. Pourtant, en coulisses, Leonardo n’a pas abandonné l’idée d’attirer Ndombele, et le directeur sportif du PSG devra composer avec des moyens financiers limités.

Ndombele au PSG… en prêt ?

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé mercredi, Leonardo a donc une idée bien précise en tête pour l’été prochain : obtenir le prêt de Tanguy Ndombele, puisque les dépenses du PSG devraient être concentrés sur les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar. Reste désormais à savoir si Tottenham acceptera une telle opération avec le PSG.