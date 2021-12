Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a trouvé le point de chute d’un indésirable !

Publié le 3 décembre 2021 à 15h15 par G.d.S.S.

Plus que jamais relégué au second plan dans la hiérarchie des gardiens au PSG, Sergio Rico sera poussé vers la sortie en janvier. Et Leonardo espère même le voir retourner en Espagne…

Récemment interrogé par Mundo Deportivo, Sergio Rico (28 ans) ne dissimulait pas son envie de quitter le PSG le plus rapidement possible : « Je veux rester en forme au cas où une opportunité se présenterait sur le marché d'hiver ou plus tard en été (…) J'ai déjà essayé de partir cet été mais ça n'a pas pu être le cas. Il faut s'entendre avec le PSG. Pour le moment, je n'ai pas d'offre. Il est encore tôt et s’en aller maintenant, en milieu de saison, semble compliqué », indiquait le gardien espagnol, barré par Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans la hiérarchie mise en place au PSG. Et sa direction va d’ailleurs dans son sens…

Le PSG veut placer Rico en Espagne