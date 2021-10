Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a la solution pour le feuilleton Mbappé !

Publié le 20 octobre 2021 à 20h30 par A.C.

Le Paris Saint-Germain se prépare à toute éventualité pour Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin prochain et qui ne semble pas vraiment décidé à prolonger.

A quelques semaines de la date fatidique du 1er janvier, Kylian Mbappé est plus que jamais un dossier central au Paris Saint-Germain. Dès le premier jour de l’année 2022, l’attaquant français pourra en effet négocier avec le club de son choix et le Real Madrid semble être dans les starting-block, prêt à sauter sur la moindre occasion. En attendant, Mbappé est devenu l'objet de toutes les convoitises, de Paris à Madrid. « On parle de tout, mais je n'ai pas besoin de lui parler de Madrid » a expliqué Karim Benzema, son coéquipier en équipe de France, lors d’un récent entretien accordé à Canal + . « Tout le monde, tous les joueurs aimeraient jouer au Real Madrid ». Au PSG, on a également démarré une grande campagne pour convaincre Mbappé à prolonger son contrat, avec notamment la sortie de Marquinhos en marge de la victoire sur le RB Leipzig en Ligue des Champions (3-2). « C'est génial d'avoir un joueur comme ça » a déclaré le capitaine du PSG ce mardi, au micro de RMC Sport . « C'est un joueur très important dans l'équipe ». Pour le moment, Mbappé semble toujours hésiter... à sept mois de la fin de son contrat avec le PSG.

Haaland et Lewandowski, les favoris pour succéder à Mbappé

Le Paris Saint-Germain a plusieurs fois annoncé vouloir prolonger Kylian Mbappé, mais la situation force les dirigeants à envisager toutes les éventualités, même les pires. Dès le 25 aout dernier, nous vous révélions sur le10sport.com que le PSG a deux pistes claires pour remplacer Mbappé. La première mène à Robert Lewandowski du Bayern Munich et la seconde à Erling Haaland, le prodige du Borussia Dortmund. Les deux ne sont toutefois pas en fin de contrat et leurs clubs respectifs ne semblent pas vraiment prêts à les laisser filer, même si Haaland semble posséder une clause de départ à 75M€ pour l’été prochain.

Vlahović, le facteur X