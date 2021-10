Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour la succession de Mbappé !

Publié le 20 octobre 2021 à 17h45 par A.C.

Avec Kylian Mbappé en fin de contrat, Leonardo commence à ratisser le marché pour trouver celui qui le remplacera au Paris Saint-Germain.

Le vent est-il en train de changer ? Alors qu’il semblait jusque-là fermement opposé à une prolongation, Kylian Mbappé pourrait revoir sa position. C’est en tout cas la tendance évoquée ces derniers jours, avec un optimisme grandissant au sein du Paris Saint-Germain. Pourtant, le temps passe et dès le 1er janvier prochain Mbappé pourra négocier avec le club de son choix, e qui pousse le PSG à se préparer même au pire des scénarios. Nous vous avons ainsi appris sur le10sport.com que les dirigeants parisiens lorgneraient Elring Haaland et Robert Lewandowski, qui semblent destinés à quitter leurs clubs respectifs. En Italie, on assure toutefois que Leonardo aurait d’autres plans en tête...

La Fiorentina veut vendre Vlahović à l’étranger