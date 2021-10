Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Doha, la confiance règne pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 octobre 2021 à 13h45 par Th.B.

Alors que son départ pour le Real Madrid l’été prochain semble se dessiner les jours passant, le PSG garderait espoir quant à ses chances de prolonger le contrat de Kylian Mbappé pour une courte durée. Et notamment dans l’optique d’éviter un départ libre de l’attaquant parisien.

Depuis quelque temps, le feuilleton Kylian Mbappé anime particulièrement le marché des transferts. Et pour cause, son contrat au PSG prendra fin à l’issue de la saison en cours et ne semblerait pas en passe d’être prolongé. Pour autant, celui qui est annoncé très proche de s’engager en faveur du Real Madrid pour y rejoindre Karim Benzema, son compère d’attaque en Équipe de France, se sent bien au PSG actuellement. « Je suis heureux dans ma vie. Je suis heureux sur le terrain. Et ça se ressent dans mon football ». De quoi permettre aux dirigeants du PSG d’y croire pour sa prolongation de contrat ?

Une prolongation pour éviter un départ libre ?