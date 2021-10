Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema a les idées claires pour son avenir !

Publié le 20 octobre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Récemment prolongé jusqu’en juin 2023 par le Real Madrid, Karim Benzema semble bien déterminé à continuer sa carrière au plus haut niveau le plus longtemps possible avec le club merengue. Et le buteur français annonce la couleur à ce sujet.

Le 20 août dernier, le Real Madrid officialisait la prolongation de contrat de Karim Benzema jusqu’en juin 2023, fixant ainsi l’avenir du buteur français de 33 ans qui semble bien parti pour terminer sa carrière au plus haut niveau avec le club merengue. Indispensable depuis maintenant quelques années dans le secteur offensif du Real Madrid, Benzema avait réussi à endosser le rôle de leader de l’attaque après le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus en 2018. Et le buteur français, qui a retrouvé les Bleus l’été dernier après six ans d’absence, semble très serein quant à son avenir au Real Madrid.

« Je ne regarde pas l’âge »

Dans un large entretien accordé au micro de Canal + mardi soir, Karim Benzema a fait le point sur son futur et un éventuel départ à la retraite au terme de son histoire avec le Real Madrid : « Je prends année par année. Tant que j'ai cette envie, cette joie, et que j'aime le football, je continue. Je ne regarde pas l'âge ou ce qui se passe. Tout dépend de ce que je ressens physiquement. Je ne forcerai jamais les choses. J'ai 33 ans ; je vais en avoir 34 en décembre. Je continue à jouer, je me sens de mieux en mieux, donc je dois continuer. Et en profiter au maximum », confie Benzema. Et pourquoi ne pas envisager une éventuelle expérience en MLS après la fin de son contrat en Espagne ? Il préfère botter en touche à ce sujet : « J'aime les États-Unis. Le football y est de mieux en mieux. Mais est-ce que je vous dis que je vais signer là-bas ? Pour l'instant, je suis à Madrid », poursuit le numéro 9 du Real Madrid, qui n’a donc pas prévu de bouger pour le moment.

