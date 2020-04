Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé ses grandes priorités pour cet été !

Publié le 24 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, Leonardo travaille d'arrache-pied en coulisses afin de préparer la saison prochaine. Et visiblement, le directeur sportif du PSG a déjà les idées claires concernant le mercato.

Cet été, les clubs de football vont devoir innover pour se renforcer. La crise sanitaire a effectivement des conséquences catastrophiques sur les finances des clubs, mais il faut tout de même préparer la saison prochaine sans savoir si celle-ci se terminera. Une situation très délicate à laquelle n'échappe pas le PSG. Et pourtant, Leonardo est déjà très actif en coulisses en cette période de confinement. Avec un objectif clair : préparer la saisons prochaine en renforçant l'effectif du club de la capitale.Et dans cette optique, le dirigeant brésilien sait ce qu'il veut.

Deux latéraux et un milieu de terrain ?