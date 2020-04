Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo vient menacer le Real Madrid sur le marché !

Publié le 24 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En plus du vif intérêt du Real Madrid pour Eduardo Camavinga, le PSG souhaiterait également recruter le jeune milieu de terrain du Stade Rennais.

Du haut de ses 17 ans et alors qu’il vit sa première saison au plus haut niveau avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga anime déjà le marché des transferts. En effet, Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité l’intérêt du Borussia Dortmund pour la jeune pépite rennaise, mais le club allemand n’est pas le seul en course. Depuis plusieurs mois, c’est surtout le Real Madrid qui ferait une cour assidue au clan Camavinga en vue du prochain mercato. Mais le club merengue pourrait affronter un concurrent de taille…

Le PSG est bien là pour Camavinga

Comme l’a révélé AS jeudi, le PSG serait également dans la course pour le recrutement d’Eduardo Camavinga et pourrait donc venir faire de l’ombre au Real Madrid. Par ailleurs, le média ibérique a indiqué que la Juventus Turin ainsi qu’un autre grand club de Liga seraient également sur les rangs pour le jeune milieu de terrain français du Stade Rennais. Reste à savoir si le PSG parviendra à prendre le dessus sur le Real Madrid…