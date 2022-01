Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une grosse carte à jouer pour Aubameyang !

Publié le 22 janvier 2022 à 23h15 par P.L.

Devenu indésirable à Arsenal, Pierre-Emerick pourrait envisager un départ cet hiver. D'ailleurs, le joueur de 32 ans aurait une volonté claire pour son avenir malgré le grand intérêt d'Al-Hilal pour lui, à savoir évoluer en Europe.

Depuis quelques temps maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang est en totale déperdition à Arsenal. Le Gabonais n’a plus foulé un terrain depuis le 6 décembre dernier lors de son entrée en jeu contre Everton. Au fil des semaines, l’ancien de l’ASSE semble avoir perdu la confiance de Mikel Arteta, qui lui préfère désormais des joueurs comme Alexandre Lacazette ou encore Eddie Nketiah en attaque. De ce fait, Pierre-Emerick Aubameyang envisagerait un départ cet hiver pour se relancer. Et le joueur de 32 ans a vu ses services être proposés au PSG. Néanmoins, ce serait en Arabie Saoudite que la piste se ferait la plus chaude. En effet, la presse britannique évoque un intérêt d’Al-Hilal, qui serait prêt à prendre entièrement en charge le salaire du Gabonais, qui s’élève à environ 420 000€ par semaine, en cas d’arrivée en prêt. Arsenal se montrerait d’ailleurs assez réceptif à cette offre. Toutefois, Pierre-Emerick Aubameyang aurait d’autres plans pour son avenir.

Aubameyang veut rester en Europe