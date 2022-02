Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bien embarqué pour ce gros renfort à 0€ ?

Publié le 25 février 2022 à 12h45 par P.L.

Désireux de renforcer son secteur défensif, le PSG serait intéressé par le profil d'Antonio Rüdiger. Alors que le défenseur central est en fin de contrat, Chelsea aimerait le conserver. Mais les négociations entre le joueur et les Blues semblent mal engagées.

L’été dernier, le PSG pensait avoir fait une excellente affaire en recrutant Sergio Ramos libre de tout contrat. Mais étant régulièrement embêté par les blessures, l’ancien du Real Madrid s’apparente plus à un échec dans le club de la capitale. De ce fait, Leonardo aimerait voir de nouveaux renforts défensifs débarquer au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Et dans cette optique, le directeur sportif parisien aurait ciblé Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain avec Chelsea. Cependant, les Blues aimeraient le conserver cet été. Mais alors que le joueur dispose de plusieurs prétendants pour son avenir, l’affaire semble mal engagée pour le club londonien.

Des prétendants plus aptes à s’aligner sur les exigences de Rüdiger que Chelsea