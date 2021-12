Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà acté un premier départ !

Publié le 16 décembre 2021 à 20h15 par A.C.

Leonardo aurait l’intention de dégraisser l’effectif du Paris Saint-Germain, avec plusieurs candidats au départ.

Qui va quitter le Paris Saint-Germain cet hiver ? Si Leonardo a montré un talent évident pour recruter des grandes stars, il a toujours rencontré des difficultés dans les ventes. Il devra toutefois sérieusement pencher sur ce chantier au mois de janvier, avec une longue liste de possibles partants. L’Équipe a notamment évoqué les noms de Layvin Kurzawa, Abdou Diallo ou encore Thilo Kehrer, qui ne semblent pas vraiment avoir leur place au PSG.

Leonardo montre la porte de sortie à Kehrer