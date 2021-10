Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme mise au point de Leonardo sur sa situation à Paris !

Publié le 9 octobre 2021 à 23h15 par B.C.

Alors que des rumeurs de départ le concernant ont circulé ces derniers mois, Leonardo s’est prononcé sur sa situation au PSG.

De retour au PSG en 2019, Leonardo a rapidement retrouvé ses habitudes dans la capitale après un premier passage en tant que directeur sportif lors de l’arrivée des Qataris. L’Italo-brésilien ne laisse personne indifférent, et alors que beaucoup apprécient son style, d’autres n’hésitent pas à se montrer plus critiques envers lui, pour certains de ses choix sur le mercato ou ses difficultés à vendre alors que le PSG cherche toujours à dégraisser son effectif. Ces derniers mois, des rumeurs sont même apparues concernant l’avenir de Leonardo, puisque le Qatar aurait songé à son remplacement. Les relations entre l’ancien joueur et Nasser Al-Khelaïfi ont également fait parler, mais ce samedi, Leonardo a clarifié les choses concernant sa situation au PSG.

« J’aime les gens avec qui je travaille »