Mercato - PSG : Leonardo lâche ses vérités sur l’arrivée de Donnarumma !

Publié le 9 octobre 2021

Cet été, le PSG est parvenu à s’attacher librement les services de Gianluigi Donnarumma. Interrogé sur l’arrivée de l’international italien, Leonardo assure ne pas avoir approché l’entourage du joueur avant que son départ de l’AC Milan soit acté.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a choisi le PSG pour la suite de sa carrière. Un coup magistral bouclé par Leonardo avec le meilleur joueur du dernier Euro, mais cette opération continue de faire parler de l'autre côté des Alpes. Les supporters du Milan AC n’ont toujours pas digéré le départ de leur ancien joueur, sifflé cette semaine à San Siro à l’occasion de la rencontre entre l’Italie et l’Espagne. Présent ce samedi au Festival dello Sport , Leonardo est revenu sur les coulisses de l’arrivée de Donnarumma dans la capitale française.

« Nous n'avons jamais contacté Donnarumma avant juin »