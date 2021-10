Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Donnarumma pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 9 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Copieusement sifflé par le public milanais avec la sélection italienne en raison de son transfert au PSG, Gianluigi Donnarumma a été défendu avec force par son agent Mino Raiola.

En décidant de ne pas prolonger son contrat avec le Milan AC cet été pour pouvoir s’engager libre avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a vraisemblablement provoqué la colère de ses anciens supporters au sein du club rossonero . Mercredi soir, alors qu’il était titulaire avec l’Italie pour affronter l’Espagne en Ligue des Nations à San Siro, Donnarumma a été pris en grippe par son ancien public milanais en raison de son transfert au PSG. Et son entourage s’est mobilisé pour le défendre…

« C’est triste et honteux »