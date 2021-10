Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale pour Paul Pogba !

Publié le 9 octobre 2021 à 22h45 par A.D.

Le PSG et la Juventus seraient à la lutte pour le recrutement de Paul Pogba à l'été 2022. Mais heureusement pour le club de la capitale, La Pioche ne serait plus la priorité des Bianconeri.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba se rapproche dangereusement d'un départ libre et gratuit. Conscient de la situation de La Pioche , le PSG serait à l'affût pour boucler un nouveau coup XXL à 0€, après Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Alors que la Juventus serait également sur les traces de Paul Pogba, Leonardo aurait une bonne raison d'être confiant sur ce dossier.

La Juve préfère Aurelien Tchouameni à Paul Pogba