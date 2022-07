Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leandro Paredes reçoit un signal fort pour son transfert

Publié le 11 juillet 2022 à 20h15 par Axel Cornic

Cité parmi les premiers candidats au départ, Leandro Paredes ne semblerait pas s’y opposer. Persuadé de pouvoir relancer sa carrière en quittant le Paris Saint-Germain, le milieu argentin pourrait notamment rebondir à la Juventus, qui a récemment accueilli son ancien coéquipier Angel Di Maria.

Avec l’arrivée de Vitinha et celle de Renato Sanches, qui est la nouvelle cible de Luis Campos comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, il y aura embouteillage au milieu. Ainsi, de nombreux joueurs semblent avoir été invités à partir et cela concernerait notamment Leandro Paredes. Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien de l’AS Roma et d’Empoli pourrait faire son grand retour en Serie A, du côté de la Juventus.

« Nous sommes des amis très proches »

Ce lundi, Angel Di Maria a été interrogé sur le possible arrivé de son ancien coéquipier au PSG à la Juventus. « Il sait, il a déjà joué ici et connait le football italien » a expliqué celui qui a quitté le PSG le 30 juin dernier, à la fin de son contrat. « Nous sommes des amis très proches, nous parlons souvent mais plutôt de choses personnelles ». Mais Leandro Paredes est-il vraiment proche de débarquer à Turin ?

La Juve demande à Paredes d’attendre