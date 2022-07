Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Skriniar pourrait virer à la catastrophe

Publié le 18 juillet 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Grande priorité de Luis Campos selon nos informations, Milan Skriniar n’est toujours pas proche du Paris Saint-Germain. Les négociations semblent trainer depuis des semaines et l’Inter commencerait à s’agacer, sachant que le temps perdu pourrait leur faire perdre le successeur du Slovaque, qui n’est autre que Gleison Bremer.

Normalement, le PSG n’aurait aucun mal à aligner quelques millions de plus pour recruter un joueur convoité. Mais ça, c’est de l’histoire ancienne. Le Parisien nous a récemment appris qu’Antero Henrique aurait pris en main les finances du club et scruterait donc la moindre transaction, pour les départs comme pour les arrivées. Chaque euro est désormais compté, avec le Portugais qui veut changer l’image d’un PSG connu pour souvent surpayer les joueurs. Un choix fort pour l’avenir du projet parisien, qui pourrait toutefois compliquer les choses sur le mercato.

Le PSG n’avance toujours pas pour Skriniar

C’est notamment le cas avec Milan Skriniar, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com est la grande priorité en défense. Le PSG négocie depuis le début du mois de juin avec l’Inter et ne semble décidément pas avancer. Il Corriere dello Sport explique encore ce lundi que la distance entre la dernière offre parisienne et la demande interista serait toujours importante, avec Skriniar qui ne semble de son côté par particulièrement pressé de changer de club, en dépit d’un contrat qui se termine en juin 2023.

L’argent du transfert de Kimpembe pourrait servir

D’après les informations du quotidien italien, Luis Campos n’aurait pas dit son dernier mot et aurait l’intention de revenir à la charge... avec des nouveaux arguments ! Un rendez-vous serait en effet prévu entre l’Inter et le PSG, qui souhaiterait augmenter son offre grâce au possible départ de Presnel Kimpembe vers Chelsea. Il Corriere ne précise pas si le PSG finira par offrir les 70M€ tant attendus à Milan, mais il pourrait tout de même s’en rapprocher.

L’Inter est en train de tout perdre