Mercato - PSG : Nouveau coup dur dans le feuilleton Skriniar

Publié le 18 juillet 2022 à 15h45 par Quentin Guiton

Pour la défense, Milan Skriniar est la grande priorité du PSG depuis plusieurs semaines déjà. Mais ce dossier traine en longueur, les négociations avec l’Inter Milan s’avéreraient extrêmement compliquées en ce qui concerne le prix du transfert. Et ce lundi, une nouvelle information ne va pas arranger ce dossier…

Le PSG veut réaliser un mercato ambitieux cet été. Vitinha et Hugo Ekitike ont été les premières recrues du club, tandis que Renato Sanches (Lille) devrait prochainement les rejoindre. Et le PSG veut aussi renforcer sa défense, d’autant plus que Presnel Kimpembe est annoncé sur le départ. Ainsi, Luis Campos a très vite ciblé son objectif prioritaire : Milan Skriniar. Mais alors qu’il a souvent été annoncé proche du club de la capitale ces derniers temps, le Slovaque est toujours bloqué par l’Inter Milan. Les Nerazzurri seraient très durs en négociation et demanderaient toujours un montant de 70M€ minimum. Là où le PSG n'en propose "que" 60M€.

L’Inter veut accélérer l'opération

Pour autant, l’Inter Milan auraient bel et bien l’intention de vendre Milan Skriniar cet été pour réduire sa masse salariale et surtout pouvoir faire un coup sur le mercato. Ce coup, c’est le défenseur central du Torino Bremer. Le Brésilien est même la priorité des Nerazzurri qui auraient donc bien besoin de l’argent récolté par une vente de Skriniar au PSG. Et l’Inter Milan presserait même les Parisiens. En effet, les Milanais voudraient que l’opération soit bouclée au plus vite pour pouvoir dégainer son offre pour Bremer qui se fait aussi fortement courtiser par la Juventus.

Un départ de Skriniar remis en cause ?