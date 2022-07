Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Après Gourna-Douath, l’ASSE prépare un autre départ

Publié le 18 juillet 2022 à 14h15 par Thibault Morlain

Très active sur le marché des transferts, l’ASSE cherche maintenant faire rentrer de l’argent dans les caisses. L’objectif serait de récupérer 20M€ et quasiment 15M€ auraient été récupérés grâce à la vente de Lucas Gourna-Douath à Salzbourg. Il faut maintenant chercher d’autres sources de revenus. Et cela pourrait être possible grâce à Harold Moukoudi.

Bien que reléguée en Ligue 2, l’ASSE anime tout de même le marché des transferts. Laurent Batlles se construit un nouveau groupe et ce sont Chambost, Giraudon et Briançon qui ont rejoint le Forez. D’autres joueurs sont encore attendus à l’ASSE, mais il faut d’abord vendre. C’est pour cela que Lucas Gourna-Douath a été cédé au RB Salzbourg et d’autres départs devraient suivre dans les semaines à venir.

Et maintenant Moukoudi ?

Qui va donc quitter l’ASSE ? Les départs de Bouanga ou encore Aouchiche sont évoqués et Harold Moukoudi pourrait lui aussi s’en aller. En effet, selon les informations d’ Envertetcontretous , les Verts chercheraient à se séparer de l’Ivoirien. Moukoudi ne sera ainsi pas retenu en cas de bonne offre.

Peu de monde pour Moukoudi

Toutefois, le départ de Moukoudi serait encore loin d’être acté. En effet, pour le moment, les prétendants se feraient rares sur le marché pour le joueur de l’ASSE. A voir maintenant comme la situation pourrait évoluer au fil des semaines…