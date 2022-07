Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Attendu à bras ouverts par Tuchel, Kimpembe est face à un dilemme

Publié le 18 juillet 2022 à 13h45 par Thomas Bourseau

Après Kalidou Koulibaly et Raheem Sterling, Thomas Tuchel aurait la ferme intention de faire de Presnel Kimpembe et Jules ses troisième et quatrième recrues estivales. Néanmoins, il se pourrait que l’ancien entraîneur du PSG et actuel coach de Chelsea se heurte à la volonté du champion du monde tricolore.

Presnel Kimpembe en partance pour Chelsea ? Le suspense reste entier dans ce dossier bien que Thomas Tuchel semble faire de son ancien défenseur central une véritable priorité sur le marché des transferts maintenant que Kalidou Koulibaly a déposé ses valises dans l’ouest de Londres à Stamford Bridge.

Tuchel veut Kimpembe, le PSG demande 50M€

C’est du moins l’information divulguée par The Evening Standard. D’après le média londonien, le PSG réclamerait une somme de 50M€ pour laisser filer Presnel Kimpembe. Le journaliste d’ ESPN Julien Laurens révélait même dernièrement que le Paris Saint-Germain verrait d’un bon œil le transfert de Kimpembe, qui permettrait de faire une place à Milan Skriniar et surtout d’en partie financer cette opération à 70M€.

Kimpembe hésite