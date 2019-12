Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Buffon s’était réglé très rapidement…

Publié le 21 décembre 2019 à 3h30 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG à l’été 2018 après avoir décidé de quitter à l’époque la Juventus, Gianluigi Buffon aurait très rapidement réglé son transfert comme l’explique son agent.

C’est un fait, l’expérience de Gianluigi Buffon au PSG n’aura pas dure très longtemps, et n’aura pas été non plus très concluante. Le légendaire gardien italien n’aura passé qu’une seule saison au Parc des Princes, et ses performances n’ont pas forcément été à la hauteur de son immense carrière. Silvano Martina, l’agent de Buffon, est revenu vendredi dans un entretien accordé à TMW sur les coulisses de son arrivée au PSG à l’été 2018.

« Il a juste passé quelques appels »