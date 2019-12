Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Neymar au Barça serait loin d’être une réalité…

Publié le 29 décembre 2019 à 1h15 par T.M.

Alors que le feuilleton Neymar devrait prochainement repartir de plus belle, pour l’attaquant du PSG, l’issue pourrait encore être la même au sujet d’un retour au FC Barcelone.

Aujourd’hui, Neymar est toujours un joueur du PSG, mais cette histoire pourrait ne plus durer très longtemps. En effet, l’été prochain, le feuilleton concernant l’avenir du Brésilien devrait revenir au centre de la table et un retour au FC Barcelone devrait encore être évoqué. Toutefois, cette fois-ci, la direction parisienne semble prête à lâcher du lest et dire au revoir à Neymar. Une bonne nouvelle pour le Barça ? Pas sûr puisqu’un nouvel échec pourrait encore attendre les Blaugrana…

Un dossier toujours impossible à boucler ?