Mercato - PSG : Neymar a prévenu le PSG !

Publié le 28 décembre 2019 à 11h45 par A.C.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient au courant des projets d'avenir de Neymar.

Va-t-on vivre un nouveau feuilleton Neymar ? C'est ce qui semble se dessiner. Cet été, la star du Paris Saint-Germain a fait des pieds et des mains afin de retrouver Lionel Messi au FC Barcelone. Le club catalan n'a toutefois jamais semblé pouvoir accéder aux exigences du PSG, qui s'est montré inflexible tout au long du mercato estival. En Catalogne on aurait l'intention de revenir à la charge à la fin de la saison...

Le PSG sait que Neymar veut toujours rejoindre le Barça